WP: Россия и США отказались в ООН от требования о контроле над военным ИИ

Во время работы над проектом международного документа по регулированию автономного оружия делегаты от России и США исключили ключевые ограничения на работу военного ИИ.

Как передает Report, об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники и документы.

По словам собеседников газеты, делегаты вычеркнули из текста требования о том, что системы должны работать "предсказуемо" и "надежно", а также пункты, которые обязывали учитывать этические соображения при применении ИИ-вооружений. Также, по данным издания, из проекта убрали требование, согласно которому перед атакой человек обязан перепроверять цели, выбранные алгоритмами.

Команды Москвы и Вашингтона состояли примерно из десяти юристов с каждой стороны - это почти в два раза больше, чем у любого другого государства на переговорах, утверждают источники WP. Обсуждения проходили при выключенных камерах ООН и без присутствия наблюдателей от общественных организаций, уточняет издание. В МИД РФ, Госдепартаменте США и ООН не ответили на запросы о комментариях.

Переговорный процесс состоялся в Женеве на площадке Группы правительственных экспертов по смертоносным автономным системам вооружений, чьи заседания проходили с 31 августа по 4 сентября. В ноябре участники Конвенции о конкретных видах обычного оружия снова соберутся в Женеве, чтобы обсудить возможность перевода этих консультаций в официальный мандат или юридически обязывающее соглашение.

Ранее стало известно, что ошибочный отчет искусственного интеллекта мог стать причиной вооруженного конфликта между США и КНР.