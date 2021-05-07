Обнаружены потенциальные следы недавних извержений вулканов на Марсе

Это свидетельствует о наличии жидких потоков магмы в недрах планеты

Астрономы обнаружили на марсианском плато Элизий потенциальные следы недавней вулканической активности, что свидетельствует о наличии жидких потоков магмы в недрах планеты. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Планетологического института (PSI) со ссылкой на статью в журнале Icarus.

"Мы обнаружили предположительно самые молодые отложения вулканических горных пород на Марсе. Это открытие указывает на то, что недра Марса проявляли активность в последние пять десятков тысяч лет. Если сжать всю геологическую историю Марса в один день, то тогда это извержение произошло в последнюю секунду этих суток", - заявил научный сотрудник Планетологического института в Тусоне (США) Дэвид Хорват.

Как предполагает большинство планетологов, геологические и тектонические процессы в недрах планеты полностью прекратились. Эти представления пошатнулись после того, как сейсмометр посадочной платформы InSight зафиксировал сразу несколько неожиданно мощных толчков в недрах Марса, а зонд Mars Express обнаружил следы извержений, чей возраст не превышал несколько миллионов лет.

Хорват и его коллеги открыли потенциальные следы того, что потоки жидкой магмы продолжают существовать в недрах Марса и сегодня, изучая фотографии равнины Элизий, на чьей территории были недавно найдены следы относительно недавних излияний лавы, попавших на поверхность планеты около 500-2,5 млн лет назад.