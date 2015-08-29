​NASA запустило эксперимент по имитации жизни на Марсе

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ На Гавайях стартовал организованный NASA эксперимент по имитации жизни на Марсе, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Целый год шестеро подопытных будут жить в пустынной местности Мауна-Лоа под куполом диаметром 12 м, а наружу выходить только в скафандрах.

Эксперимент стартовал в 6 утра по бакинскому времени.

Команда состоит из астробиолога (Франция), физика (Германия), пилота, инженера-архитектора, доктора и почвоведа (все - США). Каждому из них выделили комнату, в которой есть спальное и рабочее место, в пищевой рацион входят консервированные продукты, такие как порошковый сыр и тунец. Связь с внешним миром экспериментаторы будут поддерживать через интернет, но доступ к нему будет ограничен.

Целью эксперимента являются попытки предотвратить возможные конфликты среди будущего экипажа, связанные с закрытым пространством, недостатком свежего воздуха, воды и пищи.

Как заявила агентству Франс Пресс руководитель проекта Ким Бинстед, это уже четвертая симуляция жизни на Марсе. Эксперименты обошлись в 1,2 млн. долларов, что "очень недорого для подобного рода исследований". Она добавила, что уже получен грант на проведение еще трех экспериментов.