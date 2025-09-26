Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    NASA рассматривает возможность ядерного удара по угрожающему Луне астероиду

    • 26 сентября, 2025
    • 04:06
    NASA рассматривает возможность ядерного удара по угрожающему Луне астероиду

    Международная группа ученых, включая специалистов NASA, предложила использовать ядерное оружие для уничтожения астероида 2024 YR4, который через семь лет может столкнуться с Луной.

    Как передает Report, такой способ описан в исследовании, опубликованном на платформе arXiv.

    Астероид 2024 YR4 был обнаружен в 2024 году. Первоначально предполагалось, что вероятность его столкновения с Землей составляет около 3%, но позднее этот риск исключили. Однако ученые все еще оценивают вероятность удара по Луне в конце 2032 года примерно в 4%.

    Ученые предложили два варианта действий, чтобы избежать столкновения 2024 YR4 с Луной. Первый - изменить орбиту астероида, а второй - уничтожение космического тела при помощи ядерного оружия. Для последнего варианта достаточно будет применить ядерную бомбу мощностью в одну мегатонну.

    Окончательное решение по астероиду команда предлагает в конце 2028 года, после того как он сблизится с Землей.

