İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji

    NASA alimləri asteroidə nüvə zərbəsi endirməyi təklif edib

    Maraqlı
    • 26 sentyabr, 2025
    • 04:18
    NASA alimləri asteroidə nüvə zərbəsi endirməyi təklif edib

    NASA mütəxəssisləri də daxil olmaqla, "arXiv"dən olan beynəlxalq alimlər qrupu 2024 YR4 asteroidini nüvə zərbəsi ilə məhv etməyi təklif edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə alimlərin araşdırmasında göstərilib.

    Alimlər "2024 YR4" asteroidinin Ay ilə toqquşmasının qarşısını almaq üçün iki üsul təklif ediblər. Birincisi asteroidin orbitinin dəyişdirilməsi, ikincisi isə nüvə silahından istifadə edərək səma cisminin məhv edilməsidir.

    Sonuncu variant üçün bir meqaton tutumlu nüvə bombasından istifadə etmək kifayət edər. Komanda asteroidin məhv edilməsi planını 2028-ci ilin sonunda, səma cisminin Yerə yaxınlaşan zaman reallaşdırmağı təklif edib.

    NASA Alimlər
    NASA рассматривает возможность ядерного удара по угрожающему Луне астероиду

    Son xəbərlər

    04:47

    Belarusdakı Polşa vətəndaşlarına xəbərdarlıq edilib

    Digər ölkələr
    04:18

    NASA alimləri asteroidə nüvə zərbəsi endirməyi təklif edib

    Maraqlı
    03:46

    ABŞ prezidentinə sui-qəsd cəhdi edən qadın dünyasını dəyişib

    Digər ölkələr
    03:21

    "TikTok" ABŞ-nin nəzarətinə keçir

    Digər ölkələr
    02:52

    ABŞ İsrailin İordan çayının qərb sahilini ilhaqına icazə verməyəcək

    Digər ölkələr
    02:14

    Putin Paşinyanla görüşüb

    Region
    01:43

    ABŞ Serbiyanın ən böyük enerji şirkətinə qarşı sanksiyalar tətbiq edəcək

    Digər ölkələr
    01:17

    Tramp və Ərdoğan "Boeing" təyyarələrinin tədarükü ilə bağlı razılığa gəliblər

    Region
    01:10

    Tramp Türkiyənin Rusiyadan neft almasını dayandırmağa hazır olduğunu iddia edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti