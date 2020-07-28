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NASA предупредило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 м

NASA предупредило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 м Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) предупредило о приближении к Земле астероида диаметром от 84 до 190 м.
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28 июля 2020 г. 06:35
NASA предупредило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 м

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) предупредило о приближении к Земле астероида диаметром от 84 до 190 м.

Кака передает Report, об этом сообщает ТАСС.

По данным ведомства, астероид, который получил название 2009 PQ1, максимально сблизится с Землей 5 августа. Он пролетит мимо нашей планеты на расстоянии 3,2 млн км со скоростью 13,4 км/c.

Астероид был открыт 14 августа 2009 года. Астрономы относят его к Аполлонам - астероидам, орбиты которых пересекают орбиту Земли.

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Версия на азербайджанском языке NASA: Yer kürəsinə asteroid yaxınlaşır

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