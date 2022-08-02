Муравьи купили несколько книг с планшета женщины

Журналистка из Бразилии Мариана Вьейра рассказала как во внутрь ее электронной книги - планшета Kindle заползли десятки муравьев, и, бегая по сенсорному экрану, купили ей несколько книг.

Журналистка из Бразилии Мариана Вьейра рассказала как во внутрь ее электронной книги - планшета Kindle заползли десятки муравьев, и, бегая по сенсорному экрану, купили ей несколько книг.

Как передает Report , об этом сообщает издание TecMundo.

Женщина сообщила, что оставила заряжаться свой гаджет на долгий срок, а спустя какое-то время ей пришло на телефон уведомление о том, что она купила роман фантаста Айзека Азимова «Роботы и империя», а вскоре еще одну книгу. Когда Вьейра пошла смотреть, что не так с ее книгой, она с удивлением обнаружила десятки муравьев, которые, ползая по сенсорному экрану, совершили покупки. При этом, в конце концов, в результате активности насекомых сенсорный экран сломался.

К счастью журналистки, ей удалось отменить покупки, а сенсорный экран снова стал работать после того, как она продержала свою электронную книгу в холодильнике какое-то время.

«Мой совет — не оставляйте Kindle без дела. Читайте», — заключила она.