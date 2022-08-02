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Муравьи купили несколько книг с планшета женщины

Муравьи купили несколько книг с планшета женщины Журналистка из Бразилии Мариана Вьейра рассказала как во внутрь ее электронной книги - планшета Kindle заползли десятки муравьев, и, бегая по сенсорному экрану, купили ей несколько книг.
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2 августа 2022 г. 07:36
Муравьи купили несколько книг с планшета женщины

Журналистка из Бразилии Мариана Вьейра рассказала как во внутрь ее электронной книги - планшета Kindle заползли десятки муравьев, и, бегая по сенсорному экрану, купили ей несколько книг.

Как передает Report, об этом сообщает издание TecMundo.

Женщина сообщила, что оставила заряжаться свой гаджет на долгий срок, а спустя какое-то время ей пришло на телефон уведомление о том, что она купила роман фантаста Айзека Азимова «Роботы и империя», а вскоре еще одну книгу. Когда Вьейра пошла смотреть, что не так с ее книгой, она с удивлением обнаружила десятки муравьев, которые, ползая по сенсорному экрану, совершили покупки. При этом, в конце концов, в результате активности насекомых сенсорный экран сломался.

К счастью журналистки, ей удалось отменить покупки, а сенсорный экран снова стал работать после того, как она продержала свою электронную книгу в холодильнике какое-то время.

«Мой совет — не оставляйте Kindle без дела. Читайте», — заключила она.

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