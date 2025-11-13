Монетный двор США отчеканил последние монеты достоинством в один цент

Монетный двор США официально завершил производство одноцентовых монет, которые чеканились на протяжении свыше 230 лет.

Как передает Report со ссылкой на агетство AP, при чеканке последних пенни присутствовали министр финансов США Скотт Бессент и казначей Брендон Бич, которые лично нажимали на кнопку печатного пресса.

Бич сообщил, что теперь Монетный двор будет чеканить только коллекционные монеты в 1 цент и только в ограниченном количестве, в оборот они поступать не будут.

Две одноцентовые монеты, которые были выпущены последними, планируется выставить на аукцион. В обращении по-прежнему останутся те монеты, которые были выпущены ранее.

По оценкам Американской банковской ассоциации (ABA), в обращении остается 250 млрд таких монет.

О планах прекращения производства одноцентовых монет администрация Дональда Трампа сообщила полгода назад, аргументировав это тем, что чеканка каждой такой монеты обходится в 3,69 цента. По оценкам Монетного двора, в 2024 финансовом году он потерял $85,3 млн на производстве пенни. Власти полагают, что прекращение производства позволит экономить около $56 млн ежегодно.

Первая монета в 1 цент была отчеканена в 1787 году, и изображение на ней придумал один из отцов-основателей США Бенджамин Франклин. Официально в обращение первые пенни поступили в 1793 году.