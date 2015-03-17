​Миллиардер случайно признался в совершении преступления

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Американскому миллиардеру Роберту Дарсту предъявлено обвинение в убийстве после того, как он сам случайно признался в совершении преступления в эфире телеканала HBO.

Слова Дарста не были предназначены для интервью, однако оказались записаны в ходе съемок документального фильма.

"Что, черт возьми, я сделал? Убил их всех, конечно", - прошептал Дерст, возможно, забыв выключить микрофон.

В 1980 году супруга Дарста, с которой у него были непростые отношения, загадочным образом исчезла, и ее исчезновение заинтересовало следственные органы.

Позже миллиардера несколько раз задерживали по другим делам, связанными с гибелью людей, однако каждый раз ему удавалось избегать обвинительного приговора.

Адвокат Дарста заявляет, что его подзащитный невиновен и готов к судебному разбирательству.