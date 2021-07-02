Миллиардер Брэнсон полетит в космос раньше Безоса

Британский миллиардер Ричард Брэнсон полетит в космос 11 июля - раньше, чем богатейший человек в мире и основатель компании Amazon Джефф Безос.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом следует из заявления компании
"Присоединяйтесь к нам 11 июля, чтобы наблюдать за нашим первым пилотируемым полетом и началом новой космической эры. Отсчет начинается", - сообщила компания в Twitter.
На коротком видеоролике, сопровождающем заявление, представлены все шесть членов экипажа суборбитального корабля Unity, в том числе Брэнсон.
Запуск суборбитального корабля New Shepard, на борту которого полетит Безос, запланирован на 20 июля.
Join us July 11th for our first fully crewed rocket powered test flight, and the beginning of a new space age.— Virgin Galactic (@virgingalactic)
The countdown begins.
#Unity22 https://t.co/5UalYT7Hjb. @RichardBranson pic.twitter.com/ZL9xbCeWQX July 1, 2021