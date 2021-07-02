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Миллиардер Брэнсон полетит в космос раньше Безоса

Миллиардер Брэнсон полетит в космос раньше Безоса Британский миллиардер Ричард Брэнсон полетит в космос 11 июля - раньше, чем богатейший человек в мире и основатель компании Amazon Джефф Безос.
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2 июля 2021 г. 05:17
Миллиардер Брэнсон полетит в космос раньше Безоса
Ричард Брэнсон

Британский миллиардер Ричард Брэнсон полетит в космос 11 июля - раньше, чем богатейший человек в мире и основатель компании Amazon Джефф Безос.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом следует из заявления компании Virgin Galactic.

"Присоединяйтесь к нам 11 июля, чтобы наблюдать за нашим первым пилотируемым полетом и началом новой космической эры. Отсчет начинается", - сообщила компания в Twitter.

На коротком видеоролике, сопровождающем заявление, представлены все шесть членов экипажа суборбитального корабля Unity, в том числе Брэнсон.

Запуск суборбитального корабля New Shepard, на борту которого полетит Безос, запланирован на 20 июля.

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