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Меню с подписью Мао Цзэдуна ушло с молотка за четверть миллиона долларов

Меню с подписью Мао Цзэдуна ушло с молотка за четверть миллиона долларов Официальное меню для государственного банкета с подписью бывшего главы КНР Мао Цзэдуна было продано с аукциона за 275 000 долларов.
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9 декабря 2023 г. 08:48
Меню с подписью Мао Цзэдуна ушло с молотка за четверть миллиона долларов

Официальное меню для государственного банкета с подписью бывшего главы КНР Мао Цзэдуна было продано с аукциона за 275 000 долларов.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

Находящийся в Бостоне аукционный центр RR Auction заявил о продаже меню, предназначенного для банкета, состоявшегося в Пекине 19 октября 1956 года и посвященного первому государственному визиту в Китай премьер-министра Пакистана Хусейна Шахида Сухраварди.

Меню было подписано шариковой ручкой шестью китайскими государственными деятелями, включая Мао Цзэдуна и премьер-министра Чжоу Эньлая. На банкете были представлены блюда обеих стран и такие деликатесы, как "Консоме из ласточкиного гнезда и белых опят", "Плавник акулы в коричневом соусе" и "Жареная утка по-пекински".

"Держать в руках меню, подписанное Мао Цзэдуном и Чжоу Эньлаем, - значит держать в руках частичку прошлого, которая рассказывает историю дипломатического взаимодействия, культурного обмена и установления дружеских отношений, которые сохранились на протяжении десятилетий", - сказал Бобби Ливингстон, исполнительный вице-президент RR Auction.

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Версия на английском языке ФотоMenu signed by China's Chairman Mao sells at auction for $275K
Версия на азербайджанском языке ФотоMao Szedunun imzaladığı menyu 275 milyon dollara satılıb

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