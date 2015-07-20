​Массовая драка в Ирландии была сорвана благодаря публикации в Facebook

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Сотрудники ирландской полиции смогли предотвратить массовую драку в центре города Белфаст с участием более 200 подростков, которая была спланирована в социальных сетях, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Столкновения должны были произойти в центре города, однако сотрудникам полиции удалось вовремя предотвратить потасовку, расставив в районе патрульные машины и наряды полиции.

По данным местных изданий, полиция задержала двух девушек, которые подозреваются в организации массовой драки. Причины, по которым сотни молодых людей должны были колотить друг друга, не называются.

Правоохранительные органы заявили, что участие в подобных акциях грозит подросткам не только травмами, но и реальным тюремным сроком.

Отмечается, что полицейские патрули прибыли на место встречи подростков после раскрытия информации о потасовке на страничке мероприятия в соцсети Facebook.