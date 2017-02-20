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    Лос-Анджелес возглавил рейтинг городов с самым загруженным трафиком

    Стамбул занял 17-ое место с 58 часами в год стояния в пробках

    Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Лос-Анджелес назван самым загруженным городом мира.

    Как сообщает Report, об этом свидетельствует рейтинг компании Inrix.

    Согласно рейтингу, в 2016 году водители Лос-Анджелеса пробыли в пробках 104 часа.

    Вторую строчку в рейтинге заняла столица России - Москва с 91 часами. Третье - Нью-Йорк с результатом в 89 часов.

    Турецкий Стамбул занял 17-ое место с 58 часами.

    В первую пятерку также попали Сан-Франциско и колумбийская Богота. Следом идут Сан-Паулу, Лондон, Атланта и Париж, а замыкает десятку Майами.

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