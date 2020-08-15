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Кроссовки Майкла Джордана проданы за рекордную сумму

Кроссовки Майкла Джордана проданы за рекордную сумму Ношенные кроссовки легендарного баскетболиста Майкла Джордана проданы на аукционе за рекордные 615 тыс долларов США
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15 августа 2020 г. 01:06
Кроссовки Майкла Джордана проданы за рекордную сумму

Ношенные кроссовки легендарного баскетболиста Майкла Джордана проданы на аукционе за рекордные 615 тыс долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, торги проводились домом Christie’s в режиме онлайн с 30 июля по 13 августа.

"Это самая высокая цена для кроссовок на аукционе", - сообщили в пятницу телекомпании CNN в Christie’s. Air Jordan 1 фирмы Nike выполнены в цветах клуба НБА "Чикаго". В подошве левой кроссовки застряли осколки прозрачного щита, разбитого, когда игрок в прыжке буквально заколотил мяч в корзину сверху во время матча в Италии в 1985 году. Sotheby's рассчитывал продать их за 650-850 тыс долларов США.

Согласно информации, размещенной на сайте торгового дома, проданы еще две пары кроссовок Джордана. Общая выручка за три лота превысила 931,8 тыс. долларов США (включая премиальные организатору аукциона).

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