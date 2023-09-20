Компании Маска разрешили вставлять чипы в мозг людям

Компания Neuralink, основанная американским миллиардером Илоном Маском, заявила, что получила одобрение независимой наблюдательной комиссии на начало набора персонала для первого испытания на людях своего мозгового имплантата для пациентов с параличом.

Компания Neuralink, основанная американским миллиардером Илоном Маском, заявила, что получила одобрение независимой наблюдательной комиссии на начало набора персонала для первого испытания на людях своего мозгового имплантата для пациентов с параличом.

Как передает Report, об этом сообщается на ее сайте.

Люди с параличом из-за травмы шейного отдела спинного мозга или бокового амиотрофического склероза могут претендовать на участие в исследовании. Сколько участников будет участвовать в исследовании, которое займет около шести лет, в Neuralink не уточняют.

В исследовании будет использоваться робот для хирургической установки имплантата интерфейса мозг-компьютер (BCI) в область мозга, которая контролирует движение. После установки имплантат N1 становится косметически невидимым и предназначен для записи и беспроводной передачи сигналов мозга в приложение, которое расшифровывает намерение движения. Первоначальная цель BCI - предоставить людям возможность управлять компьютерным курсором или клавиатурой, используя только мысли, отметили в компании.

Исследование проводится в соответствии с разрешением на использование исследовательских устройств, выданным в мае 2023 года, и представляет собой важный шаг в миссии компании по созданию универсального мозгового интерфейса для восстановления автономии людей с неудовлетворенными медицинскими потребностями, добавили в Neuralink.