О нас

Компании Маска разрешили вставлять чипы в мозг людям

Компании Маска разрешили вставлять чипы в мозг людям Компания Neuralink, основанная американским миллиардером Илоном Маском, заявила, что получила одобрение независимой наблюдательной комиссии на начало набора персонала для первого испытания на людях своего мозгового имплантата для пациентов с параличом.
Это интересно
20 сентября 2023 г. 08:53
Компании Маска разрешили вставлять чипы в мозг людям

Компания Neuralink, основанная американским миллиардером Илоном Маском, заявила, что получила одобрение независимой наблюдательной комиссии на начало набора персонала для первого испытания на людях своего мозгового имплантата для пациентов с параличом.

Как передает Report, об этом сообщается на ее сайте.

Люди с параличом из-за травмы шейного отдела спинного мозга или бокового амиотрофического склероза могут претендовать на участие в исследовании. Сколько участников будет участвовать в исследовании, которое займет около шести лет, в Neuralink не уточняют.

В исследовании будет использоваться робот для хирургической установки имплантата интерфейса мозг-компьютер (BCI) в область мозга, которая контролирует движение. После установки имплантат N1 становится косметически невидимым и предназначен для записи и беспроводной передачи сигналов мозга в приложение, которое расшифровывает намерение движения. Первоначальная цель BCI - предоставить людям возможность управлять компьютерным курсором или клавиатурой, используя только мысли, отметили в компании.

Исследование проводится в соответствии с разрешением на использование исследовательских устройств, выданным в мае 2023 года, и представляет собой важный шаг в миссии компании по созданию универсального мозгового интерфейса для восстановления автономии людей с неудовлетворенными медицинскими потребностями, добавили в Neuralink.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Musk's Neuralink to start human trial of brain implant for paralysis patients

Самое читаемое

В Болгарии прошло мероприятие, посвященное 100-летию Гейдара Алиева
ФотоВ Болгарии прошло мероприятие, посвященное 100-летию Гейдара Алиева
13 сентября 2023 г. 12:00
МИД: Азербайджан представил Армении свои комментарии по мирному соглашению
МИД: Азербайджан представил Армении свои комментарии по мирному соглашению
13 сентября 2023 г. 15:16
Обнародована численность населения Азербайджана
Обнародована численность населения Азербайджана
13 сентября 2023 г. 18:06
В Братиславе подрались экс-премьер Словакии и бывший глава МВД
ВидеоВ Братиславе подрались экс-премьер Словакии и бывший глава МВД
14 сентября 2023 г. 05:11
ЕЦБ повысил базовую ставку до 4,5% годовых
ЕЦБ повысил базовую ставку до 4,5% годовых
14 сентября 2023 г. 16:37
Американская подлодка с ракетами Tomahawk зашла в норвежский порт
Американская подлодка с ракетами Tomahawk зашла в норвежский порт
14 сентября 2023 г. 20:43
Азербайджан возобновил поставки йогурта из Польши
Азербайджан возобновил поставки йогурта из Польши
15 сентября 2023 г. 18:11
Турция направила в Ливию три корабля с полевыми госпиталями и врачами
Турция направила в Ливию три корабля с полевыми госпиталями и врачами
16 сентября 2023 г. 13:19
Генпрокуроры зарубежных стран посетили Шушу и Физули
ФотоГенпрокуроры зарубежных стран посетили Шушу и Физули
16 сентября 2023 г. 18:57
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
17 сентября 2023 г. 12:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi