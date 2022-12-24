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Князь Альбер II и княгиня Шарлен с детьми представили рождественскую открытку

Князь Альбер II и княгиня Шарлен с детьми представили рождественскую открытку Князь Монако Альбер II, его супруга Шарлен, их дети Жак и Габриэлла представили традиционную рождественскую открытку.
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24 декабря 2022 г. 15:44
Князь Альбер II и княгиня Шарлен с детьми представили рождественскую открытку

Князь Монако Альбер II, его супруга Шарлен, их дети Жак и Габриэлла представили традиционную рождественскую открытку.

Как передает Report, об этом сообщает Monaco Tribune.

Фотограф Эрик Матон сфотографировал семью на фоне наряженной елки. Княгиня Шарлен снялась в длинном черном платье без рукавов, которые дополняло золотое колье. На князе Альбере II были классический синий костюм, белая рубашка с галстуком и туфли. Принцесса Габриэлла, одетая в мерцающее платье оттенка шампань, позировала, поставив левую руку на талию и протянув правую своему брату Жаку. Принц, как и отец, предстал в костюме и рубашке, но без галстука.

"Наша семья желает вам мира и радости на Рождество и счастливого Нового 2023 года", - говорится в открытке на французском, английском и монегасском языках.

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