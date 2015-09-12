​Китаянка проглотила украденный с выставки алмаз

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ В кишечнике гражданки КНР, которая была задержана в аэропорту Суваннапхум, был обнаружен украденный с международной ювелирной выставки в Бангкоке шестикаратный алмаз, стоимость которого составляет 277 тысяч долларов США, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Китаянка была задержана вместе со спутником перед вылетом на родину, так как ее внешность соответствовала фотографиям, имевшимся в распоряжении у полиции. Женщина сказала, что они туристы, которые направляются домой после отдыха, при этом алмаза при них найдено не было.

Сотрудники полиции обследовали задержанных на рентгене, в результате чего обнаружили похищенное в кишечнике 30-летней женщины, которая призналась в краже.