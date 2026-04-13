Кафедра астрофизики: В конце апреля будет наблюдаться метеорный поток

В конце апреля будет наблюдаться метеорный поток π-Puppid.

Об этом Report сообщили в кафедре астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета (БГУ).

Согласно информации, максимум активности метеорного потока совпадет с 22-24 апреля. Хотя этот метеорный поток лучше всего наблюдается в Южном полушарии, при благоприятных условиях его иногда можно увидеть и с низких широт Северного полушария.