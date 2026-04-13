Кафедра астрофизики: В конце апреля будет наблюдаться метеорный поток
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Кафедра астрофизики: В конце апреля будет наблюдаться метеорный поток

    • 13 апреля, 2026
    • 14:55
    Кафедра астрофизики: В конце апреля будет наблюдаться метеорный поток

    В конце апреля будет наблюдаться метеорный поток π-Puppid.

    Об этом Report сообщили в кафедре астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета (БГУ).

    Согласно информации, максимум активности метеорного потока совпадет с 22-24 апреля. Хотя этот метеорный поток лучше всего наблюдается в Южном полушарии, при благоприятных условиях его иногда можно увидеть и с низких широт Северного полушария.

    Astrofizika kafedrası: Aprelin sonunda meteor yağışı müşahidə ediləcək

    Последние новости

    17:51

    Скончался народный артист Магсуд Мамедов

    Искусство
    17:49
    Фото

    В бакинской школе внедрена система учета посещаемости на основе QR-кодов

    Наука и образование
    17:47

    ЦБА: Ликвидность страхового сектора остается на комфортном уровне

    Финансы
    17:42

    Al-Jazeera: США не решили как реагировать на нарушение блокады Ормуза

    Другие страны
    17:39
    Фото

    Анар Алиев и региональный президент BP обсудили новые социальные проекты

    Социальная защита
    17:39

    Акробаты-гимнасты Азербайджана завоевали золотую медаль на Кубке мира

    Индивидуальные
    17:34

    Пезешкиан выразил солидарность с Папой Львом XIV после критики со стороны Трампа

    Другие страны
    17:33

    Петер Мадьяр: Венгрия продолжит закупать российскую нефть

    Другие страны
    17:33

    Инвестпортфель страховщиков Азербайджана в 2025г снизился на 6%

    Финансы
    Лента новостей