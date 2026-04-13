    • 13 aprel, 2026
    • 14:26
    Astrofizika kafedrası: Aprelin sonunda meteor yağışı müşahidə ediləcək

    Aprel ayının sonunda "π-Puppid" meteor yağışı müşahidə ediləcək.

    Bu barədə "Report"a Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) Fizika fakültəsinin Astrofizika kafedrasından məlumat verilib.

    Məlumata görə, meteor yağışının maksimum aktivliyi isə 22–24 aprel tarixlərinə təsadüf edəcək. Bu meteor axını əsasən Cənub yarımkürəsində daha yaxşı müşahidə olunsa da, əlverişli şəraitdə bəzi hallarda Şimal yarımkürəsinin aşağı enliklərindən də görünür.

    Qeyd edilib ki, "π-Puppid" meteor yağışı Yer kürəsinin "26P/Grigg–Skjellerup" kometinın buraxdığı toz hissəcikləri ilə qarşılaşması nəticəsində yaranır. Bu komet Günəş ətrafında təxminən 5 illik perioda malikdir və hər yaxınlaşma zamanı kosmosa çoxlu xırda hissəciklər yayır. Yer həmin hissəciklərin sıx olduğu sahədən keçəndə meteor yağışı müşahidə olunur. Bu meteor axınının ən maraqlı xüsusiyyəti onun qeyri-sabit olmasıdır: bəzi illərdə demək olar ki, heç meteor görünmədiyi halda, bəzi illərdə qəfil aktivlik artımı (outburst) baş verə və saatda onlarla meteor müşahidə edilə bilər.

    Bu meteorlar Yer atmosferinə daxil olduqda nisbətən orta sürətlə hərəkət edir. Onların geosentrik sürəti təxminən 18 km/saniyə təşkil edir. Bu sürət Liridlər kimi sürətli meteor yağışları ilə müqayisədə daha aşağıdır, buna görə də "π-Puppid" meteorları bəzən daha yavaş və daha uzun görünən izlər yarada bilir.

    meteorit BDU Meteor yağışı
    Кафедра астрофизики: В конце апреля будет наблюдаться метеорный поток

    Son xəbərlər

    17:35

    AMB: Sığorta sektorunun debitor borcu onun dayanıqlılığına təhdid yaratmır

    Maliyyə
    17:34
    Foto

    Azərbaycan güləşçiləri Antalyada "Zəfər Kuboku"nun ilk günündə dörd medal əldə ediblər

    Fərdi
    17:32

    "Azerconnect Group"un baş direktoru Emil Məsimov "Yüksəliş" müsabiqəsinin qalibi ilə görüşüb

    İKT
    17:29

    Fevralda BTC ilə neft ixracı 1 % azalıb

    Energetika
    17:29

    İmişlidə avtoqəzada xəsarət alanların müalicəsi xəstəxanada davam etdirilir - YENİLƏNİB

    Hadisə
    17:28
    Foto

    Bakıda məktəblərdən birində QR kod əsaslı davamiyyət sistemi tətbiq edilib

    Elm və təhsil
    17:26

    Xalq artisti Maqsud Məmmədov vəfat edib

    İncəsənət
    17:25

    "Roma"da ciddi kadr islahatları aparılacaq

    Futbol
    17:25
    Foto

    Anar Əliyev BP-nin regional prezidenti ilə yeni birgə layihələri müzakirə edib

    Sosial müdafiə
    Bütün Xəbər Lenti