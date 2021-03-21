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К Земле приближается потенциально опасный астероид

К Земле приближается потенциально опасный астероид По данным NASA, предполагаемый диаметр небесного тела варьируется от 440 до 680 метров
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21 марта 2021 г. 17:30
К Земле приближается потенциально опасный астероид

21 марта мимо Земли пролетит астероид 2001 FO32, передает Report со ссылкой на официальный сайт NASA.

Он приблизится на расстояние в два миллиона километров. Отмечается, что никакой угрозы столкновения с нашей планетой нет.

Тем не менее, такое расстояние от Земли астрономы считают близким, поэтому FO32 назван "потенциально опасным астероидом".

По данным NASA, предполагаемый диаметр небесного тела варьируется от 440 до 680 метров.

Этот астероид обнаружили в 2001 году. Астрономы предполагают, что в следующий раз он пролетит мимо земли только в 2052 году.

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