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К Земле приближается астероид размером со стадион

К Земле приближается астероид размером со стадион 22 февраля к Земле приблизится астероид размером со стадион, об этом сообщает научно-исследовательский центр НАСА JPL
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22 февраля 2021 г. 08:17
К Земле приближается астероид размером со стадион

22 февраля к Земле приблизится астероид размером со стадион, об этом сообщает научно-исследовательский центр НАСА JPL.

Как передает Report, согласно расчетам, астероид 2020 XU6 диаметром около 213 метров приблизится к планете на расстояние около четырех миллионов километров.

В этот день мимо Земли также пролетят астероиды 2020 BV9 диаметром 23 метра (на ближайшем расстоянии 5,6 миллиона километров) и 2021 CC5 диаметром 40 метров, который пройдет примерно на расстоянии 6,9 миллиона километров.

При этом в воскресенье мимо Земли пролетели астероиды 2021 DD1 и 2021 DK1, который имеют диаметр 10 и 61 метр соответственно.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Yer kürəsinə stadion boyda asteroid yaxınlaşacaq

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