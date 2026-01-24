Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    Jacquemus представил первого амбассадора бренда

    Это интересно
    • 24 января, 2026
    • 15:40
    Jacquemus представил первого амбассадора бренда

    Французский дизайнер одежды и аксессуаров Симон Порт Жакмюс назначил свою бабушку первым амбассадором собственного ведущего бренда - Jacquemus.

    Как передает Report, об этом говорится в опубликованном на официальной странице бренда.

    "Я с гордостью представляю нашего первого посла бренда Jacquemus: мою бабушку, Лилин Жакмюс. Прежде всего, она настоящая икона",- говорится в сообщении.

    Лилин родилась в 1946 году и выросла в Аллейнсе, небольшой деревне на юге Франции.

    "Она росла в окружении полей, солнца и простоты, воспитанная сильной итальянской матерью-одиночкой. Еще до появления Jacquemus она уже была моим вдохновением. Она сформировала мое представление о женщинах и о том, как я представляю себе этот Дом моды", - отмечается в сообщении.

    Бабушка Симона Порта регулярно участвует в показах Jacquemus и дебютировала в качестве модели в 2020 году.

    С момента основания бренда в 2009 году Jacquemus прославился показами, которые проходят в живописных местах, включая лавандовое поле, соляные горы и Версальский дворец. В воскресенье бренд планирует представить свою следующую коллекцию в Музее Пикассо.

    Jacquemus бренд амбассадор Симон Порт Жакмюс

    Последние новости

    16:22

    Ушел из жизни Ильхам Гулиев — человек с фотографии, ставшей одним из символов трагедии Ходжалы

    Происшествия
    16:20

    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру непроцентных расходов (2025)

    Финансы
    16:15

    США требуют от Боливии выслать подозреваемых в шпионаже в пользу Ирана

    Другие страны
    16:00

    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру процентных расходов (2025)

    Финансы
    15:59

    Число пострадавших при авиаударах РФ по Харькову достигло 27 - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    15:40

    Jacquemus представил первого амбассадора бренда

    Это интересно
    15:40

    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру операционных расходов (2025)

    Финансы
    15:33

    Премьер: Контракт с TotalEnergies и ConocoPhillips позволит Ливии привлечь $20 млрд инвестиций

    Энергетика
    15:25

    Спикер парламента Испании: В Баку состоялся открытый диалог о борьбе с современными вызовами

    Внешняя политика
    Лента новостей