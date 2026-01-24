Jacquemus представил первого амбассадора бренда

Французский дизайнер одежды и аксессуаров Симон Порт Жакмюс назначил свою бабушку первым амбассадором собственного ведущего бренда - Jacquemus.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном на официальной странице бренда.

"Я с гордостью представляю нашего первого посла бренда Jacquemus: мою бабушку, Лилин Жакмюс. Прежде всего, она настоящая икона",- говорится в сообщении.

Лилин родилась в 1946 году и выросла в Аллейнсе, небольшой деревне на юге Франции.

"Она росла в окружении полей, солнца и простоты, воспитанная сильной итальянской матерью-одиночкой. Еще до появления Jacquemus она уже была моим вдохновением. Она сформировала мое представление о женщинах и о том, как я представляю себе этот Дом моды", - отмечается в сообщении.

Бабушка Симона Порта регулярно участвует в показах Jacquemus и дебютировала в качестве модели в 2020 году.

С момента основания бренда в 2009 году Jacquemus прославился показами, которые проходят в живописных местах, включая лавандовое поле, соляные горы и Версальский дворец. В воскресенье бренд планирует представить свою следующую коллекцию в Музее Пикассо.