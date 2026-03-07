ВВС Израиля уничтожили 16 самолетов в аэропорту Тегерана

Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    • 07 марта, 2026
    • 17:52
    Военно-воздушные силы Израиля уничтожили 16 самолетов подразделения "Аль-Кудс" (входят в состав КСИР) в аэропорту "Мехрабад" в Тегеране.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

    Согласно заявлению, самолеты использовались для поставок вооружения организации "Хезболлах" в Ливане.

    "Действуя на основе разведданных военной разведки ВВС в течение ночи провели масштабную волну ударов по Тегерану, в том числе по военной инфраструктуре в аэропорту Мехрабад. В рамках операции были уничтожены 16 самолетов подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции", - говорится в заявлении.

    В армейской пресс-службе добавили, что уничтоженные самолеты, загруженные оружием и наличными деньгами, многократно вылетали из этого аэропорта и приземлялись в различных точках Ближнего Востока для обеспечения нужд прокси-группировок, в том числе "Хезболлах".

    Кроме того, были атакованы несколько иранских истребителей, которые, по заявлению израильской стороны, представляли угрозу для самолетов ВВС, действующих в воздушном пространстве Ирана.

    "Удар по военной инфраструктуре аэропорта нарушает возможности вооружения не только самого режима, но и его террористических прокси-группировок по всему Ближнему Востоку",- добавили в ЦАХАЛ.

