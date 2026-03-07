Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в Стамбуле с узбекистанским коллегой Бахтиёром Саидовым на полях экстренного заседания Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​МИД Азербайджана.

    Министры обсудили азербайджано-узбекское стратегическое партнерство, перспективы расширения сотрудничества в политической, экономической сферах и в области региональной координации, а также координацию в рамках ОТГ.

    В то же время состоялся обмен мнениями в связи с продолжающейся военной эскалацией на Ближнем Востоке.

    Ceyhun Bayramov özbəkistanlı həmkarı ilə Yaxın Şərqdəki hərbi eskalasiyanı müzakirə edib
    Bayramov, Saidov mull regional developments on sidelines of OTS ministerial meeting
    Байрамов и Саидов обсудили региональные события на полях министерского заседания ОТГ

