Байрамов и Саидов обсудили региональные события на полях министерского заседания ОТГ
Внешняя политика
- 07 марта, 2026
- 17:35
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в Стамбуле с узбекистанским коллегой Бахтиёром Саидовым на полях экстренного заседания Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств.
Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.
Министры обсудили азербайджано-узбекское стратегическое партнерство, перспективы расширения сотрудничества в политической, экономической сферах и в области региональной координации, а также координацию в рамках ОТГ.
В то же время состоялся обмен мнениями в связи с продолжающейся военной эскалацией на Ближнем Востоке.
