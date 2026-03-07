Sky News: Британия готовит авианосец HMS Prince of Wales к отправке на Ближний Восток

Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Великобритания готовит авианосец HMS Prince of Wales к возможной отправке на Ближний Восток.

    Как передает Report, об этом сообщает Sky News.

    По информации канала, Лондон сократил срок подготовки корабля к развертыванию примерно вдвое - до пяти дней.

    Отмечается, что ускорение сроков готовности позволит быстрее задействовать авианосец в случае принятия решения о его мобилизации.

    По данным источников, экипажи также были предупреждены о возможном развертывании на фоне войны США и Израиля против Ирана.

    При этом подготовка корабля не означает, что он обязательно будет направлен для усиления британского военного присутствия в Персидском заливе или в районе Кипра. Однако такой шаг дает премьер-министру больше возможностей для оперативного реагирования при необходимости.

    Авианосец HMS Prince of Wales базируется в Портсмуте.

    Лента новостей