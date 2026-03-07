В Петербурге произошел пожар на АЗС

Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    В Санкт-Петербурге (Россия) произошел пожар на автозаправочной станции (АЗС).

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, пламя охватило помещение площадью 21 кв. метр.

    К тушению были привлечены четыре единицы техники и 19 сотрудников МЧС. Пожар был ликвидирован менее чем за 20 минут.

    По предварительной информации, пострадавших нет.

    Сообщается, что сотрудники Росгвардии вскоре после инцидента задержали предполагаемого поджигателя.

    Санкт-Петербург пожар на АЗС
    Rusiyada yanacaqdoldurma məntəqəsində yanğın baş verib
