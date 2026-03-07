В Петербурге произошел пожар на АЗС
Другие страны
- 07 марта, 2026
- 17:33
В Санкт-Петербурге (Россия) произошел пожар на автозаправочной станции (АЗС).
Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, пламя охватило помещение площадью 21 кв. метр.
К тушению были привлечены четыре единицы техники и 19 сотрудников МЧС. Пожар был ликвидирован менее чем за 20 минут.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Сообщается, что сотрудники Росгвардии вскоре после инцидента задержали предполагаемого поджигателя.
