В Петербурге произошел пожар на АЗС

В Санкт-Петербурге (Россия) произошел пожар на автозаправочной станции (АЗС).

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, пламя охватило помещение площадью 21 кв. метр.

К тушению были привлечены четыре единицы техники и 19 сотрудников МЧС. Пожар был ликвидирован менее чем за 20 минут.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Сообщается, что сотрудники Росгвардии вскоре после инцидента задержали предполагаемого поджигателя.