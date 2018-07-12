Иранский священнослужитель потребовал отменить законы о хиджабе для иностранных туристов

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Высокопоставленный иранский священнослужитель потребовал отменить обязательные законы о хиджабе для иностранных туристов, которые путешествуют в зоны свободной торговли Ирана.

Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, учитель семинарии в Священном городе Куме Мохсен Гаравиан заявил, что этим туристам должно быть разрешено следовать законам своей страны, когда они посещают Иран.

"Иностранные туристы не обязаны следовать нашим религиозным правилам. Они могут решить, хотят ли они носить хиджаб или нет, и для них нет обязательных требований", - сказал он.

Согласно законам Ирана, все иранские женщины и иностранные женщины-туристы, посещающие страну, должны соблюдать исламский дресс-код.

Острова Киш и Кешм, находящиеся в Персидском заливе - самые важные Зоны свободной торговли в Иране.

Иран выдает въездные визы иностранным гражданам по прибытии в свободные зоны без предварительного заявления. Они действительны в течение двух недель и могут быть продлены до шести месяцев.