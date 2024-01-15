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Глава МВФ допустила, что ИИ может сократить количество рабочих мест

Глава МВФ допустила, что ИИ может сократить количество рабочих мест Дальнейшее развитие искусственного интеллекта (ИИ) может привести к сокращению количества рабочих мест, а также усилению неравенства в мире.
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15 января 2024 г. 06:14
Глава МВФ допустила, что ИИ может сократить количество рабочих мест

Дальнейшее развитие искусственного интеллекта (ИИ) может привести к сокращению количества рабочих мест, а также усилению неравенства в мире.

Как передает Report, такие оценки приводит директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в своем блоге на сайте финучреждения.

"ИИ затронет почти 40% рабочих мест по всему миру, заменив одни и дополнив другие. Нам необходим продуманный баланс политических мер, чтобы использовать его потенциал. Мы стоим на пороге технологической революции, которая может подстегнуть производительность труда, ускорить мировой экономический рост и повысить доходы во всем мире. Однако она также может привести к сокращению рабочих мест и усилению неравенства", - подчеркнула Георгиева.

По ее словам, влияние развития ИИ на мировую экономику "трудно спрогнозировать", поскольку оно будет происходить "сложнейшим образом".

"Выводы поражают: почти 40% занятости в мире подвержено воздействию ИИ", - добавила глава фонда. В связи с тем, что ИИ влияет на высококвалифицированные рабочие места, продолжила Георгиева, "страны с развитой экономикой сталкиваются с большими рисками", а также большими возможностями по сравнению со странами с формирующимся рынком и развивающимися странами.

По оценкам фонда, "влияние на трудовые доходы будет во многом зависеть от того, в какой степени ИИ будет помогать работникам с высокими доходами". "Если ИИ существенно облегчит труд работников с более высокими доходами, это может привести к непропорциональному увеличению их трудовых доходов. Кроме того, рост производительности труда в компаниях, внедряющих ИИ, вероятно, приведет к повышению доходности капитала, что также может благоприятствовать работникам с высокими доходами", - отметила глава МВФ.

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