Генеральный секретарь ООН встретился с Кончитой Вурст

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун встретился с победительницей конкурса Евровидение - 2014, австрийской певицей Кончитой Вурст. Как сообщает Report со ссылкой на информационный центр ООН, на этой встрече П. Мун заявил, что выступает против дискриминации в отношении представителей ЛГБТ.

По его словам, деятельность К. Вурст "разрушает устоявшиеся стереотипные представления о гендерной идентичности".

Пан Ги Мун добавил, что рад тому, что певица использует свой талант и платформу Евровидения для того, чтобы донести эти идеи до широкой аудитории.