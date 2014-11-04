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    Генеральный секретарь ООН встретился с Кончитой Вурст

    П. Мун заявил, что выступает против дискриминации в отношении представителей ЛГБТ

    Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун встретился с победительницей конкурса Евровидение - 2014, австрийской певицей Кончитой Вурст. Как сообщает Report со ссылкой на информационный центр ООН, на этой встрече П. Мун  заявил, что выступает против  дискриминации в отношении представителей ЛГБТ. 

    По его словам, деятельность К. Вурст "разрушает устоявшиеся стереотипные представления о гендерной идентичности". 

    Пан Ги Мун добавил, что рад тому, что певица использует свой талант и платформу Евровидения для того, чтобы донести эти идеи до широкой аудитории.

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