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Forbes назвал самую высокооплачиваемую актрису мира - ФОТО

​Forbes назвал самую высокооплачиваемую актрису мира

Скарлетт Йоханссон второй год подряд стала самой высокооплачиваемой актрисой мира по версии журнала Forbes.

Как передаёт Report, об этом сообщил ТАСС.

"Скарлетт Йоханссон заняла первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых актрис по версии Forbes, заработав 56 млн долларов", - говорится в сообщении.

Второе место в рейтинге заняла Софья Вергара с годовым заработком 44.1 млн долларов. Следом за ней расположилась Риз Уизерспун, которая заработала за отчётный период 35 млн долларов.

Суммарно топ-10 самых высокооплачиваемых актрис мира заработали в период с 1 июня 2018 года по 1 июня 2019 314.6 млн долларов.

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