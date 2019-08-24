Forbes назвал самую высокооплачиваемую актрису мира - ФОТО

Скарлетт Йоханссон второй год подряд стала самой высокооплачиваемой актрисой мира по версии журнала Forbes.

Как передаёт Report, об этом сообщил ТАСС.

"Скарлетт Йоханссон заняла первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых актрис по версии Forbes, заработав 56 млн долларов", - говорится в сообщении.

Второе место в рейтинге заняла Софья Вергара с годовым заработком 44.1 млн долларов. Следом за ней расположилась Риз Уизерспун, которая заработала за отчётный период 35 млн долларов.

Суммарно топ-10 самых высокооплачиваемых актрис мира заработали в период с 1 июня 2018 года по 1 июня 2019 314.6 млн долларов.