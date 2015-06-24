Этаж штаб-квартиры ООН частично эвакуировали из-за клопов

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Один из этажей здания секретариата ООН в Нью-Йорке был частично эвакуирован после того, как в некоторых офисах обнаружили клопов. Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

От нашествия насекомых пострадал 34-й этаж высотки штаб-квартиры, на котором располагается департамент полевой поддержки - структуры, ответственной за материально- техническое обеспечение миротворческих миссий ООН.

Клопов обнаружили в двух офисных ячейках в северной части этажа. Для борьбы с ними были вызваны сотрудники дезинсекционной службы, которые дважды обработали пораженный участок.