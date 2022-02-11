О нас
Report Georgia
Аудио новости

ЕС намерен создать систему реагирования для защиты от угроз в космосе

ЕС намерен создать систему реагирования для защиты от угроз в космосе Европейский союз (ЕС) планирует разработать новую систему кризисного реагирования для защиты от угроз в космосе.
Это интересно
11 февраля 2022 г. 08:30
ЕС намерен создать систему реагирования для защиты от угроз в космосе

Европейский союз (ЕС) планирует разработать новую систему кризисного реагирования для защиты от угроз в космосе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на проект документа Европейской комиссии (ЕК).

Как указывается в материалах, ЕС изучит возможность активации "механизмов солидарности, взаимопомощи и реагирования на кризисы в случае нападений из космоса или угроз космическим объектам". Речь также идет о расширении возможностей содружества по отражению так называемых гибридных атак и атак в киберпространстве.

Согласно документу, ЕС хочет создать новые платформы для обмена информацией о киберугрозах, а также для выявления недостатков с целью устранения гибридных угроз и увеличения инвестиций в исследования в оборонной отрасли. Кроме того, комиссия в рамках проекта призывает европейские страны не ограничивать друг друга в экспорте любой военной техники и технологий, разработанных в сотрудничестве.

Как поясняет агентство, в проекте перечислены шаги, с помощью которых ЕК может внести вклад в документ новой концепции Евросоюза по безопасности "Стратегический компас".

Документ может быть обнародован уже на следующей неделе, одобрение со стороны лидеров стран содружества ожидается в марте, однако, как подчеркивает Bloomberg, проект все еще может претерпеть изменения.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Avropa kosmosda təhlükələrdən qorunmaq üçün müdafiə sistemi yaratmaq istəyir

Другие новости из категории

В Австралии обнаружили ядовитых пауков в винограде из супермаркета
В Австралии обнаружили ядовитых пауков в винограде из супермаркета
11 февраля 2022 г. 05:34
Дом Sotheby's продал самый большой черный алмаз в мире за криптовалюту
Дом Sotheby's продал самый большой черный алмаз в мире за криптовалюту
10 февраля 2022 г. 11:05
У берегов США нашли корабль капитана Джеймса Кука
У берегов США нашли корабль капитана Джеймса Кука
7 февраля 2022 г. 07:49
Исследование доказало важность самых долгоживущих деревьев в лесах
Исследование доказало важность самых долгоживущих деревьев в лесах
7 февраля 2022 г. 07:10
В США назвали худший танк всех времен и народов
В США назвали худший танк всех времен и народов
6 февраля 2022 г. 13:22
К Земле приближается астероид размером с футбольное поле
К Земле приближается астероид размером с футбольное поле
5 февраля 2022 г. 22:59
Астрономы готовятся увидеть слияние гигантских черных дыр
Астрономы готовятся увидеть слияние гигантских черных дыр
2 февраля 2022 г. 08:25
В секторе Газа нашли римское кладбище возрастом около двух тысяч лет
В секторе Газа нашли римское кладбище возрастом около двух тысяч лет
1 февраля 2022 г. 05:26
Умер американский актер, который снимался вместе с Чаком Норрисом и Брюсом Ли
ВидеоУмер американский актер, который снимался вместе с Чаком Норрисом и Брюсом Ли
1 февраля 2022 г. 04:34
В Швеции ворон обучают собирать окурки
В Швеции ворон обучают собирать окурки
29 января 2022 г. 08:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi