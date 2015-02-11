 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Экс-голкипер турецкого клуба "Галатасарай" назначен почетным консулом

    Эрдоган в Колумбии встретился с Фаридом Мандрагоном

    Баку. 11 февраля. REPORT.AZ / Президент Турции Реджеб Тайип Эрдоган встретился с государственным министром Колумбии Хуаном Мануелем Сантосом Кальдероном и бывшим вратарем клуба "Галатасарай" Фаридом Мандрагоном. Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, после того как Эрдоган узнал о приезде в марте этого года Мандрагона вместе с семьей в Турцию, он пригласил его в президентский дворец.

    Бывший игрок команды "Галатасарай" сказал, что никогда не забудет те 6 лет, которые он провел в Турции.

    Мандрагон обратился к Эрдогану на турецком языке, сказав "это и ваш дом, уважаемый президент".

    Эрдоган в свою очередь поблагодарил его по-испански.

    На встрече со своим колумбийским коллегой Эрдоган сказал, что назначил Мандрагона почетным консулом Турции.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi