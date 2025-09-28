Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Это интересно
    • 28 сентября, 2025
    • 05:52
    Египетский атлет попал в Книгу рекордов Гиннесса, сдвинув зубами 700-тонный корабль

    Египетский тяжелоатлет и чемпион мира по пауэрлифтингу Ашраф Мохамед установил новый мировой рекорд, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса, сумев сдвинуть с места зубами судно общим весом 700 тонн.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на газету Al Khaleej.

    По ее сведениям, спортсмен успешно провел буксировку корабля на пляже в египетском городе Хургаде.

    Выбор места для установления рекорда не был случайным: Мохамед лично настаивал на Хургаде, рассчитывая, что его достижение привлечет дополнительное внимание туристов к этому курортному региону.

    Атлет превзошел предыдущее достижение, принадлежавшее украинскому спортсмену Олегу Скавышу, который более чем на 16 метров протянул по воде зубами корабль весом более 600 тонн.

