Египетский атлет попал в Книгу рекордов Гиннесса, сдвинув зубами 700-тонный корабль
Это интересно
- 28 сентября, 2025
- 05:52
Египетский тяжелоатлет и чемпион мира по пауэрлифтингу Ашраф Мохамед установил новый мировой рекорд, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса, сумев сдвинуть с места зубами судно общим весом 700 тонн.
Об этом Report сообщает со ссылкой на газету Al Khaleej.
По ее сведениям, спортсмен успешно провел буксировку корабля на пляже в египетском городе Хургаде.
Выбор места для установления рекорда не был случайным: Мохамед лично настаивал на Хургаде, рассчитывая, что его достижение привлечет дополнительное внимание туристов к этому курортному региону.
Атлет превзошел предыдущее достижение, принадлежавшее украинскому спортсмену Олегу Скавышу, который более чем на 16 метров протянул по воде зубами корабль весом более 600 тонн.
