Misirli atlet 700 tonluq gəmini dişləri ilə çəkərək Ginnesin "Rekordlar" kitabına düşüb
Maraqlı
- 28 sentyabr, 2025
- 06:37
Misirli ağırlıqqaldıran və pauerliftinq üzrə dünya çempionu Əşrəf Məhəmməd 700 tonluq gəmini dişləri ilə çəkərək Ginnesin "Rekordlar" kitabına düşüb.
"Report" bu barədə "Al Khaleej" qəzetinə istinadən xəbər verir.
Qəzetin yazdığına görə, idmançı Misirin Hurqad şəhərindəki çimərlikdə gəmini müvəffəqiyyətlə yedəkləyib.
Rekord üçün yer seçimi təsadüfi deyildi: Məhəmməd şəxsən Hurqadada israr edirdi, ümid edirdi ki, onun nailiyyəti kurort bölgəsinə əlavə turistlər cəlb edəcək.
İdmançı çəkisi 600 tondan çox olan gəmini dişləri ilə suda 16 metrdən çox çəkən ukraynalı idmançı Oleh Skavışın əvvəlki rekordunu üstələyib.
Son xəbərlər
07:30
Bu gün Azərbaycanda III MDB Oyunlarının açılış mərasimi keçiriləcəkKomanda
07:09
Almaniya Ordusu Hamburqda ən böyük hərbi təlimini keçiribDigər ölkələr
06:37
Misirli atlet 700 tonluq gəmini dişləri ilə çəkərək Ginnesin "Rekordlar" kitabına düşübMaraqlı
06:13
Dövlət Departamenti: Vaşinqton hələ İranın nüvə proqramı üzrə razılaşmaya ümid edirDigər ölkələr
05:47
Tramp Konqres liderləri ilə şatdaun əleyhinə mümkün tədbirləri müzakirə edəcəkDigər ölkələr
05:08
Rumıniyaya NATO təlimlərində iştirak üçün Fransanın 2,4 min nəfər hərbçisi gedəcəkDigər ölkələr
04:52
Meksika və ABŞ qanunsuz silah ticarətinə qarşı birgə tədbirlər keçirəcəkDigər ölkələr
04:23
Britaniya XİN: Qəzzada sülhə dair beynəlxalq konsensus ortaya çıxıbDigər ölkələr
03:43