Единственный в мире полностью роботизированный ресторан накормил первых гостей - ВИДЕО

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Первый в мире полностью роботизированный ресторан открылся в Бостоне.

Как передает Report, над его созданием работали четверо студентов из Массачусестского технологического института. Им помогла обладатель звезды Michelin шеф-повар Даниэль Булю.

Роботы в заведении замещают и поваров, и официантов и уборщиков. Разработчики точно прописали все действия "работников" ресторана, что позволяет им быстро и качественно готовить и доставлять блюда.

Кухня разделена на 7 блоков. Каждый из них отвечает за приготовление определенного блюда. Из зала на кухню поступает сигнал, после чего система направляет его в необходимый блок.

Чтобы сделать заказ, гостям этого заведения нужно выбрать из меню на мониторе блюдо. Оно будет готово в течение нескольких минут. Каждый робот на кухне отвечает за приготовление своего блюда - паста, пицца, овощи и др. Двери кухни открыты для клиентов, чтобы они смогли увидеть процесс приготовления заказа. Чтобы не было никаких сбоев, за роботами наблюдают два настоящих повара.