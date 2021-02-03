Дочь и зять Трампа лишились доходов

За 2020 год и первые 20 дней 2021-го их доход составил примерно 120 миллионов долларов

Дочь бывшего президента США Дональда Трампа Иванка и ее муж Джаред Кушнер в 2020 году лишились заметной части доходов. Как передает Report, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на документы.

Семейная пара за 2020 год и первые 20 дней 2021-го сообщила о суммарном доходе в примерно 120 миллионов долларов. Хотя это огромная сумма, по сравнению с таким же предыдущим периодом это потеря более чем 20 процентов — за прошлый такой же период Трамп и Кушнер заработали 156 миллионов.

Отмечается, что чета, хоть и остается крайне богатой, финансово сильно пострадала из-за работы на администрацию отца Иванки. Дочь президента, как стало известно в конце прошлого года, задумывается о начале собственной политической карьеры после ухода отца с поста главы государства.

Как сообщалось ранее, Трамп выражал обеспокоенность тем, что Министерство юстиции с приходом к власти Джо Байдена может попытаться наказать его, избрав своей целью его трех старших детей — Дональда Трампа-младшего, Эрика Трампа и Иванку Трамп, а также мужа Иванки Джареда Кушнера.