СМИ: Дипведомство ЕС закупит фарфоровый сервиз за 2 млн. евро

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Дипломатическое ведомство Евросоюза объявило тендер на покупку огромного количества дорогой посуды для брюссельской штаб-квартиры организации, а также диппредставительство по всему миру.

Как сообщает Report, cоответствующие документы попали в распоряжение The Telegrath.

Посуды будет приобретено на 3360 должностных лиц и гостей европейского дипведомства, а также 140 посольств по всему миру. В частности, планируется приобрести сотни серебряных ковшей для льда, тысячи хрустальных бокалов для виски, коньяка и шампанского, серебряные канделябры и тонкий фарфор, на котором золотом будет выгравирована эмблема Евросоюза. Имперский обеденный стиль обойдется в два миллиона евро.

Подобные траты вызвали недовольство ряда депутатов Европейского парламента. Так, по мнению депутата Европарламента от Консерваторов, британца Джеффри Ван Ордена, подобные траты недопустимы в то время, когда сам Евросоюз требует от Греции снизить свои расходы.

Весь комплект обойдется в десять раз дороже недавно купленной посуды для американского Белого дома, отмечает издание.