Четыре страны остаются под угрозой массового голода - ООН

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Порядка 815 млн человек голодают сегодня на земле из которых 60% проживают в зонах вооруженных конфликтов. Как передает Report, об этом сообщил в четверг генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Около 60% из 815 млн людей, страдающих от голода, живут в тени конфликтов. Три четверти детей с задержками в развитии проживают в странах, затронутых конфликтами. До тех пор, пока не удастся урегулировать эти конфликты и не будет запущен процесс развития [государств], общины и целые регионы продолжат испытывать голод и страдания", - цитирует административного главу всемирной организации, ТАСС.

Он подробно остановился на ситуации в Йемене, на северо-востоке Нигерии, в Сомали и Южном Судане, напомнив, что девять месяцев назад в этих странах с угрозой массового голода столкнулись около 20 млн человек. По его словам, благодаря международной поддержке ООН и ее партнеры ежемесячно оказывают продовольственную помощь 13 млн жителей четырех государств.

Он сообщил, что за последние девять месяцев гуманитарные нужды в четырех горячих точках выросли. Гутерриш привел в пример Южный Судан, где с начала года число нуждающихся в помощи увеличилось с 4 млн до 5 млн человек.