    Белый дом поделился видеороликом про Хэллоуин, представив демократов призраками

    Это интересно
    • 31 октября, 2025
    • 13:34
    Белый дом поделился видеороликом про Хэллоуин, представив демократов призраками

    Белый дом в видеоролике о шатдауне в преддверии Хэллоуина представил демократов в виде призраков.

    Как передает Report, видео выложено на официальной странице Белого дома в соцсети Х.

    "Призрак: Демократы исчезают из поля зрения американского народа, когда он в них больше всего нуждается. Шатдаун демократов", - гласит подпись к ролику.

    Ağ Ev demokratların ruh kimi təqdim edildiyi videoçarx paylaşıb

