Белый дом поделился видеороликом про Хэллоуин, представив демократов призраками
Это интересно
- 31 октября, 2025
- 13:34
Белый дом в видеоролике о шатдауне в преддверии Хэллоуина представил демократов в виде призраков.
Как передает Report, видео выложено на официальной странице Белого дома в соцсети Х.
"Призрак: Демократы исчезают из поля зрения американского народа, когда он в них больше всего нуждается. Шатдаун демократов", - гласит подпись к ролику.
GHOSTED: Democrats disappear on the American people when they need them the most.— The White House (@WhiteHouse) October 31, 2025
DEMOCRAT SHUTDOWN™️ pic.twitter.com/1Y1fHNrl1w
