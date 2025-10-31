Белый дом поделился видеороликом про Хэллоуин, представив демократов призраками

Белый дом в видеоролике о шатдауне в преддверии Хэллоуина представил демократов в виде призраков.

Как передает Report, видео выложено на официальной странице Белого дома в соцсети Х.

"Призрак: Демократы исчезают из поля зрения американского народа, когда он в них больше всего нуждается. Шатдаун демократов", - гласит подпись к ролику.