    Maraqlı
    • 31 oktyabr, 2025
    • 13:44
    Ağ Ev demokratların ruh kimi təqdim edildiyi videoçarx paylaşıb

    Ağ Ev Halloween ərəfəsində "shutdown" haqqında videoçarxda demokratları ruh kimi təqdim edib.

    "Report"un məlumatına görə, video Ağ Evin "X" sosial şəbəkəsindəki rəsmi səhifəsində yerləşdirilib.

    "Ruh: Demokratlar Amerika xalqının onlara ən çox ehtiyacı olduğu bir vaxtda gözdən itir. Demokratların şatdaunu", - videoçarxla bağlı şərhdə deyilir.

    Video
