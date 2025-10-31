Ağ Ev demokratların ruh kimi təqdim edildiyi videoçarx paylaşıb
Maraqlı
- 31 oktyabr, 2025
- 13:44
Ağ Ev Halloween ərəfəsində "shutdown" haqqında videoçarxda demokratları ruh kimi təqdim edib.
"Report"un məlumatına görə, video Ağ Evin "X" sosial şəbəkəsindəki rəsmi səhifəsində yerləşdirilib.
"Ruh: Demokratlar Amerika xalqının onlara ən çox ehtiyacı olduğu bir vaxtda gözdən itir. Demokratların şatdaunu", - videoçarxla bağlı şərhdə deyilir.
GHOSTED: Democrats disappear on the American people when they need them the most.— The White House (@WhiteHouse) October 31, 2025
DEMOCRAT SHUTDOWN™️ pic.twitter.com/1Y1fHNrl1w
