О нас

Астронавты NASA завершили семичасовой выход в открытый космос

Астронавты NASA завершили семичасовой выход в открытый космос Американские астронавты Джош Кассада и Фрэнк Рубио завершили выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для проведения работ по установке панелей солнечных батарей iROSA.
Это интересно
4 декабря 2022 г. 01:43
Астронавты NASA завершили семичасовой выход в открытый космос

Американские астронавты Джош Кассада и Фрэнк Рубио завершили выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для проведения работ по установке панелей солнечных батарей iROSA.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляция велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Выход в открытый космос начался в 16:16 по бакинскому времени в момент переключения скафандров на автономное питание и завершился в 23:21. За семь часов пять минут астронавты успешно установили одну из панелей iROSA, а также провели работы, связанные с коммутацией орбитальной станции. Для обоих астронавтов это был второй выход в открытый космос.

Предыдущий выход Кассады и Рубио состоялся 15 ноября. Тогда они подготовили конструкцию для монтажа iROSA. Следующий выход астронавтов в открытый космос для продолжения работ по установке панелей iROSA ожидается 19 декабря.

В NASA ранее отметили, что имеющиеся солнечные батареи на МКС работают нормально, но появились признаки износа: некоторые из них были установлены еще в 2000 году.

Ведомство пока намерено развернуть шесть панелей iROSA, масса каждой из которых достигает почти 340 кг, что позволит повысить мощность энергосистемы станции со 160 кВт до 215 кВт. Две из них были смонтированы в июне 2021 года. Третью и четвертую доставили на грузовом корабле Dragon компании SpaceX в ноябре 2022 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

В МИД России возмутились планами Франции создать трибунал по РФ
В МИД России возмутились планами Франции создать трибунал по РФ
2 декабря 2022 г. 17:27
Объявлен прогноз погоды на декабрь
Объявлен прогноз погоды на декабрь
1 декабря 2022 г. 09:50
В Азербайджане введут штрафы за перекодировку мобильных телефонов
В Азербайджане введут штрафы за перекодировку мобильных телефонов
30 ноября 2022 г. 15:56
Учителей и учащихся предложено освободить от оплаты за проезд в Азербайджане
Учителей и учащихся предложено освободить от оплаты за проезд в Азербайджане
29 ноября 2022 г. 11:55
Семьи иранских футболистов столкнулись с давлением перед матчем с США
Семьи иранских футболистов столкнулись с давлением перед матчем с США
29 ноября 2022 г. 09:26
Завершены ремонтные работы на еще одном участке дороги Баксол
ФотоЗавершены ремонтные работы на еще одном участке дороги "Баксол"
28 ноября 2022 г. 14:00
Утвержден устав Агентства геодезии и картографии
Утвержден устав Агентства геодезии и картографии
30 ноября 2022 г. 19:25
Названа дата прекращения вещания канала Disney в России
Названа дата прекращения вещания канала Disney в России
2 декабря 2022 г. 17:06
Вугар Алиев назначен председателем правления АЗЕРТАДЖ
Вугар Алиев назначен председателем правления АЗЕРТАДЖ
28 ноября 2022 г. 13:34
МЧС: При крушении самолета в Армении погибли граждане России
МЧС: При крушении самолета в Армении погибли граждане России
1 декабря 2022 г. 17:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi