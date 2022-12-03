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Астронавты вышли с МКС в открытый космос

Астронавты вышли с МКС в открытый космос Американские астронавты Джош Кассада и Фрэнк Рубио вышли в субботу в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для проведения работ по установке панелей солнечных батарей iROSA.
Другие страны
3 декабря 2022 г. 16:43
Астронавты вышли с МКС в открытый космос

Американские астронавты Джош Кассада и Фрэнк Рубио вышли в субботу в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для проведения работ по установке панелей солнечных батарей iROSA.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Выход начался в 15:16 мск в момент переключения скафандров на автономное питание. За семь часов астронавты также проведут работы, связанные с коммутацией орбитальной станции.

Предыдущий выход Кассады и Рубио состоялся 15 ноября. Тогда они подготовили конструкцию для монтажа iROSA.

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