О нас
Report Georgia
Аудио новости

Арнольд Шварценеггер подарил жилье бездомным ветеранам

Арнольд Шварценеггер подарил жилье бездомным ветеранам Голливудский актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер посетил дома, которые на его средства построили для бездомных ветеранов, передает Report.
Это интересно
25 декабря 2021 г. 00:33
Арнольд Шварценеггер подарил жилье бездомным ветеранам

Голливудский актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер посетил дома, которые на его средства построили для бездомных ветеранов, передает Report.

"Сегодня я заранее отпраздновал Рождество", написал он в своем Instagram.

Сейчас в США более 37 тыс. бездомных ветеранов. Ветераны лишаются недвижимости из-за инвалидности, зависимостей и бедности.

Среди причин потери жилья - инвалидность из-за физического или ментального заболевания (например, распространенного среди военных посттравматического стрессового расстройства), злоупотребление наркотиками и алкоголизм (также зачастую на фоне психических расстройств), безработица, отсутствие недорогого жилья и низкие социальные выплаты после окончания военной службы.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоŞvarsenegger Milad bayramı münasibətilə yoxsul amerikalılara 25 ev bağışlayıb

Самое читаемое

Решение Центрального банка Турции по азербайджанскому манату
Решение Центрального банка Турции по азербайджанскому манату
21 декабря 2021 г. 04:43
Российская авиакомпания получила допуск к выполнению рейсов в Физули
Российская авиакомпания получила допуск к выполнению рейсов в Физули
20 декабря 2021 г. 12:24
Стал известен победитель Детского Евровидения - 2021
Стал известен победитель "Детского Евровидения - 2021"
19 декабря 2021 г. 21:36
Стоимость золота вновь снизилась
Стоимость золота вновь снизилась
20 декабря 2021 г. 19:45
Закир Гасанов раскрыл подробности Шушинской операции
Закир Гасанов раскрыл подробности Шушинской операции
22 декабря 2021 г. 05:11
Эксперт: Российские миротворцы дают возможность французскому кандидату заработать очки на выборах
Эксперт: Российские миротворцы дают возможность французскому кандидату заработать очки на выборах
23 декабря 2021 г. 11:41
В Баку на 22 улицах созданы 106 одноуровневых пешеходных переходов
В Баку на 22 улицах созданы 106 одноуровневых пешеходных переходов
20 декабря 2021 г. 11:18
Сегодня пройдет конкурс песни Детское Евровидение-2021
ФотоСегодня пройдет конкурс песни "Детское Евровидение-2021"
19 декабря 2021 г. 11:00
В Баку ожидается дождь, а в горных районах - снег
В Баку ожидается дождь, а в горных районах - снег
19 декабря 2021 г. 12:15
Министр: Контролируем ситуацию на границе и территориях, где временно находятся миротворцы
Министр: Контролируем ситуацию на границе и территориях, где временно находятся миротворцы
22 декабря 2021 г. 08:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi