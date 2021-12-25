Арнольд Шварценеггер подарил жилье бездомным ветеранам

Голливудский актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер посетил дома, которые на его средства построили для бездомных ветеранов, передает Report.

Голливудский актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер посетил дома, которые на его средства построили для бездомных ветеранов, передает Report.

"Сегодня я заранее отпраздновал Рождество", написал он в своем Instagram .

Сейчас в США более 37 тыс. бездомных ветеранов. Ветераны лишаются недвижимости из-за инвалидности, зависимостей и бедности.

Среди причин потери жилья - инвалидность из-за физического или ментального заболевания (например, распространенного среди военных посттравматического стрессового расстройства), злоупотребление наркотиками и алкоголизм (также зачастую на фоне психических расстройств), безработица, отсутствие недорогого жилья и низкие социальные выплаты после окончания военной службы.