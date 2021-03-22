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Арнольд Шварценеггер поблагодарил своих поклонников за доверие

Арнольд Шварценеггер поблагодарил своих поклонников за доверие Знаменитый голливудский актер Арнольд Шварценеггер готов возглавить сопротивление в случае инопланетного вторжения.
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22 марта 2021 г. 05:49
Арнольд Шварценеггер поблагодарил своих поклонников за доверие
Арнольд Шварценеггер

Знаменитый голливудский актер Арнольд Шварценеггер готов возглавить сопротивление в случае инопланетного вторжения.

Как передает Report со ссылкой на The Hollywood Reporter, таким образом он отреагировал на результаты опроса, проведенного в Великобритании. Его участникам было предложено выбрать того, кому бы они доверили руководство столь сложной миссией.

“Я хотел бы поблагодарить всех, кто доверяет мне. Готов к службе”, - прокомментировал он. Отметим, что на втором месте рейтинга оказался Уилл Смит, которому довелось столкнуться с иноземными захватчиками в фильме “День независимости”. Третью строчку занял сэр Дэвид Аттенборо. В первую пятерку также вошли Брюс Уиллис и Том Круз.

Напомним, что в сентябре 2020 года Шварценеггер перенес очередную операцию на сердце. Что касается его творческих планов, то в 2021 году актер планирует приступить к съемкам в комедии под названием “Тройняшки”, которая должна стать продолжением знаменитого фильма 80-х годов. Компанию Шварценеггеру составят Эдди Мерфи и Денни ДеВито.

Шварценеггер также намерен принять участие в многосерийном шпионском триллере, который собирается запустить в производство потоковый сервис Netflix.

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