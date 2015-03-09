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    В Турции произошла потасовка среди футболисток, 9 человек ранены

    Инцидент произошел между игроками женского футбольного клуба Qazikentspor и Adana idmanyurdu

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ 9 человек получили ранения в ходе потасовки на матче среди женских футбольных клубов в Турции, сообщает Report со ссылкой на агентство "Anadolu". 

    Инцидент произошел между игроками женского футбольного клуба "Qazikentspor"  с "Adana idmanyurdu". 

    Потасовка произошла после того, как на 80-ой минуте матча была показана "красная" карточка игроку команды "Qazikentspor", которая не теряет надежды пройти этапы "play-off". К драке присоединились и зрители матча. 

    В результате инцидента пострадали 5 футболисток команды "Gazikentspor" и 4 - "Adana İdmanyurdu". 

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