Южнокорейская полиция первой в мире клонирует собак для розыскной деятельности

Для клонирования отберут 40 собак, которые прекрасно зарекомендовали себя в поиске взрывчатых веществ, наркотиков и в ходе других полицейских спецопераций.
"Южная Корея является единственной страной в мире, обладающей технологиями клонирования собак. Для обеспечения потребностей при проведении полицейских операций собаками, обладающими исключительно выдающимися способностями, будет проведен специальный отбор. Затем эти животные будут клонированы", - заявил в этой связи официальный представитель НАП.
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости
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