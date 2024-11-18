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Завтра в Баку ожидается дождь - ПРОГНОЗ

Завтра в Баку ожидается дождь - ПРОГНОЗ 12:50
Экология
18 ноября 2024 г. 13:25
Завтра в Баку ожидается дождь - ПРОГНОЗ

19 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове будет наблюдаться переменно облачная погода, местами пасмурная, преимущественно без осадков, однако ночью и утром местами ожидается дождь.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в отдельных частях полуострова ночью дожди могут усилиться, юго-западный ветер вечером сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 9-11° тепла, днем ​​- 12-16° тепла. Атмосферное давление повысится с 761 мм рт. ст. до 764 мм рт. ст. Относительная влажность составит 70-80% ночью и 60-65% днем.

В регионах Азербайджана погода будет преимущественно без осадков, однако в некоторых горных районах днем ​​и в некоторых восточных районах страны вечером пойдет дождь, выпадет снег, местами кратковременно усилится. Временами ожидается туман. Подует восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-8° тепла, днем - ​​14-18° тепла, в горах ночью - 2-5° мороза, днем - ​​от 2° мороза до 3° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for November 19
Версия на азербайджанском языке Sabah gecə və səhər bəzi yerlərdə yağış yağacaq - PROQNOZ

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