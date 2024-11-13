Джон Подеста: США привержены борьбе с изменением климата и обеспечению устойчивого будущего

США привержены обеспечению устойчивого будущего и борьбе с изменением климата, направленным на сохранение уровня глобального потепления в пределах 1,5°C.

США привержены обеспечению устойчивого будущего и борьбе с изменением климата, направленным на сохранение уровня глобального потепления в пределах 1,5°C.

Как передает Report, об этом старший советник президента США Джон Подеста заявил на заседании высокого уровня Саммита лидеров на COP29 в Баку от имени президента Джо Байдена.

Подеста отметил, что 2024 год станет самым жарким годом за всю историю, и привел примеры катастрофических последствий изменения климата, таких как ураганы в США, засуха в Южной Африке и наводнения в Колумбии. Он подчеркнул, что уязвимые сообщества нуждаются не только в амбициозных обещаниях, но и в реальных действиях.

“За последние четыре года администрация Байдена мобилизовала беспрецедентные ресурсы для борьбы с климатическими изменениями. США продолжат усилия по декарбонизации, благодаря частным инвестициям и принятию закону о снижении инфляции. США выполнят обязательство по международному климатическому финансированию в размере 11 миллиардов долларов в год к концу 2024 года” - отметил старший советник.

В своей речи Подеста также обозначил ключевые шаги для дальнейших переговоров, включая завершение работы по Статье 6 Парижского соглашения и установление новых, амбициозных целей для стран с учетом климатической безопасности. Он подчеркнул необходимость выполнения обязательств по национальным климатическим вкладам и представлению отчетности, а также продолжение работы по инициативам вне Парижского соглашения.

Подеста заключил, что США готовы работать над созданием безопасного, чистого и справедливого будущего, отметив важность коллективных усилий для преодоления климатических угроз.

Лала Минасазова