На COP29 с участием первых леди состоялась конференция на тему «Молодежь на передовой борьбы с изменением климата»

В рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) 12 ноября в Зеленой зоне была организована конференция на тему "Молодежь на передовой борьбы с изменением климата".
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Основная цель мероприятия - довести до внимания международного сообщества важность государств Центральной Азии и тюркоязычных государств в борьбе с изменением климата и представить принимаемые меры, связанные с международными обязательствами, с привлечением молодежи этих государств к климатической повестке.
На конференции выступили первая леди Республики Узбекистан Зироатхон Мирзиёева, первая леди Кыргызской Республики Айгуль Жапарова и первая леди Турецкой Республики Эмине Эрдоган.
Затем на конференции выступила первая леди Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева.