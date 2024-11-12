На COP29 с участием первых леди состоялась конференция на тему «Молодежь на передовой борьбы с изменением климата»

В рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) 12 ноября в Зеленой зоне была организована конференция на тему "Молодежь на передовой климатических действий".

В рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) 12 ноября в Зеленой зоне была организована конференция на тему "Молодежь на передовой борьбы с изменением климата".

Как сообщает Report , в конференции приняли участие первая леди Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева, первая леди Кыргызской Республики Айгуль Жапарова, первая леди Республики Узбекистан Зироатхон Мирзиёева, первая леди Турецкой Республики Эмине Эрдоган, генеральный директор Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Салим бин Мухаммед аль-Малик, исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) Татьяна Молчан, региональный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) по странам Европы и Центральной Азии Реджина Де Доминичис.

Основная цель мероприятия - довести до внимания международного сообщества важность государств Центральной Азии и тюркоязычных государств в борьбе с изменением климата и представить принимаемые меры, связанные с международными обязательствами, с привлечением молодежи этих государств к климатической повестке.

На конференции выступили первая леди Республики Узбекистан Зироатхон Мирзиёева, первая леди Кыргызской Республики Айгуль Жапарова и первая леди Турецкой Республики Эмине Эрдоган.

Затем на конференции выступила первая леди Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева.